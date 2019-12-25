Люблинский суд Москвы сегодня продолжит повторное рассмотрение дела в отношении Павла Ребровского, одного из участников сообщества «Новое величие». Ранее молодому человеку уже вынесли приговор, но он отказался от признательных показаний.

Дело Павла Ребровского рассматривают отдельно от остальных фигурантов дела, поскольку он изначально пошел на сделку со следствием. Молодой человек подтверждал, что его соратники по «Новому величию» намеревались свергнуть конституционный строй. Ребровского называли ключевым свидетелем обвинения по делу в отношении остальных фигурантов. Его дело рассматривалось в суде первой инстанции в особом порядке. Молодого человека приговорили к 2,5 годам общего режима, но позже он отказался от своих показаний, заявил, что ему обещали условный срок, а показания он дал под давлением следователя. Ребровский рассказал, что разработкой устава организации, а также покупкой оружия занимался тот самый «Руслан Д.», которого защита и остальные обвиняемые считают сотрудником правоохранительных органов и провокатором. Мосгорсуд усмотрел нарушение молодым человеком условий досудебного соглашения, дело отправилось на повторное рассмотрение.

Параллельно в Люблинском суде также рассматривается дело в отношении других участников «Нового величия». Правозащитный центр «Мемориал» признал всех их политзаключенными