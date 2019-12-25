Следователи, по некоторым данным, проверят «лубянского стрелка» на причастность к террористическим организациям

Следователи, по некоторым данным, намерены проверить «лубянского стрелка» на причастность к террористическим организациям. Как утверждается, для этого привлекут Службу по защите конституционного строя ФСБ.

Речь идет о том, что в контактах Евгения Манюрова обнаружены лица, подозреваемые в причастности к террористическим группировкам. По крайней мере, об этом сообщил источник интернет-издания РБК. Он подчеркнул, что следователи отрабатывают информацию по телефонным носителям и звонкам, денежным переводам, а также записным книжкам. Иначе говоря, все, что, помимо арсенала оружия, было изъято при обыске в квартире Манюрова. Информация же о том, что «лубянский стрелок» мог быть связан с Национально-освободительным движением, не соответствует действительности, добавляет собеседник издания. Ранее канал РЕН ТВ публиковал фотографии с обысков у Манюрова, согласно которым, помимо арсенала оружия, были найдены флаги НОДа. В самой организации связь с ним отрицали. Также источник назвал недостоверной информацию о работе Манюрова охранником в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорил отец «лубянского стрелка», утверждая, что у его сына после этого якобы в речи появился восточный акцент.

Манюров устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке на прошлой неделе. В результате погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще пятеро пострадали. Среди них – четверо силовиков. Сам стрелок был застрелен.