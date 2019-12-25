Концовка года для участников регулярного Чемпионата КХЛ выдалась напряженной

Лидер Западной конференции ЦСКА проведет сегодня второй матч за два дня.

Сегодня действующий обладатель Кубка Гагарина будет принимать земляков динамовцев. Соперники встречались между собой меньше месяца назад. И тогда армейцы оказались сильнее 2-1. Хотя и уступали по ходу встречи. С тех пор ЦСКА в Чемпионате больше не проигрывал. Сумев за это время одолеть в принципиальном матче на выезде и одноклубников из Санкт Петербурга. Именно этот успех позволил ЦСКА вернуть себе первую строчку в Западной Конференции.

Динамовцы в последнее время тоже набрали неплохой ход. Даже в матчах с лидерами – СКА и финским Йокеритом — бело-голубые смогли взять по очку. А вот Северсталь подопечные Владимира Крикунова буквально уничтожили 8-1.