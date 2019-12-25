Во многих странах мира сегодня отмечают один из главных христианских праздников – Рождество

Рождество сегодня отмечают миллионы христиан по всему миру — католики, протестанты и многие православные. Главное богослужение по традиции состоялось в Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос. Также сегодня в Риме с балкона собора Святого Петра выступит с традиционным Рождественским посланием Urbi et Orbi (Граду и Миру) Папа Римский Франциск. Его проповеди, как правило, затрагивают социальные темы. Год назад Папа Римский осудил «ненасытную жадность» людей, призвал их жить более простой жизнью. В преддверии Рождества он встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они записали поздравление с Рождеством, в котором отметили, что невозможно закрывать глаза на несправедливость, неравенство, бедность, голод и нехватку воды, на проблемы людей, которые вынуждены покидать свои родные страны из-за конфликтов, жестокости, бедности. Папа Римский и генсек ООН призвали сделать больше для укрепления взаимопонимания и искоренения жестокости в мире.

Русская Православная Церковь продолжает придерживаться Юлианского календаря, по которому Рождество выпадает на 7 января по новому стилю.