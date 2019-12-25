Благотворительный аукцион в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» пройдёт сегодня в столице

На аукционе желающие смогут купить работы современных художников. Все деньги от продажи пойдут на поддержку политзаключённых в фонд инициативной группы «Арестанты дела 212». В мероприятии поучаствуют известные политики, журналисты и общественные деятели. Аукцион проведут художница Катрин Ненашева, а также актёр и режиссёр Александр Усердин. Мероприятие пройдёт в офисе партии «Яблоко» на Пятницкой улице. Благотворительный аукцион начнётся в семь вечера, вход свободный. Это отмечу уже не первая благотворительная акция в поддержку людей, которые стали фигурантами так называемого «московского дела». Ранее общественная организация «Открытая Россия» собирала деньги для обвиняемых по событиям 27 июля и 3 августа в центре Москвы, а также фигурантов дела «Нового величия». Организаторы сообщили, что в поддержку активистов, которые находятся в изоляторах, собрали почти 150 тысяч рублей.

По так называемому «московскому делу» проходит около 30 человек. Некоторые получили реальные сроки заключения.