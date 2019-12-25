Избитую тётей ингушскую девочку выписывают сегодня из больницы

Она провела под присмотром врачей несколько месяцев.

Почти за полгода в институте неотложной детской хирургии и травматологии в Москве семилетняя Аиша окрепла и стала заметно активнее. Об этом рассказывала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По её словам, ребёнок очень ждёт, когда снова увидится с мамой, и они были очень рады, когда врачи разрешили им встретиться. Также по словам уполномоченной по правам ребёнка, суд приостановил дело о лишении матери родительских прав, и сейчас она является законным представителем девочки.

Примерно год назад родственники со стороны мужа отняли у женщины троих детей. Двоих удалось вернуть, но семилетняя Аиша осталась у них. Матери даже не разрешали встречаться с ней.

В течение этого времени тетя девочки издевалась над ребёнком. Это закончилось только четвертого июля, когда Аишу доставили в больницу Назрани. У неё зафиксировали многочисленные переломы и ожоги. Также врачам пришлось ампутировать часть руки.

К врачам девочку привела сама тётя. Она рассказывала, что ребенок упал в яму, но специалисты в это не поверили.

Сейчас в отношении тёти заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровья малолетнему. Её грозит до десяти лет лишения свободы.