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06:00, 25 декабря 2019

Члены Либертарианской партии намерены сегодня провести одиночные пикеты в знак солидарности с Русланом Шаведдиновым

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией ранее увезли в воинскую часть на архипелаг Новая Земля после прошедшего у него в квартире обыска.

Пикеты пройдут у здания Генштаба Вооруженных сил на улице Знаменка. Об этом сообщается на официальных страницах Либертарианской партии в соцсетях. А в ее твиттер-аккаунте ситуация вокруг Шаведдинова называется «беспределом». Сотрудника ФБК, как ранее сообщили в организации, задержали в понедельник, у него дома прошел обыск. Шаведдинова, по словам пресс-секретаря фонда Киры Ярмыш, увезли на допрос в Следственный комитет. При этом, по ее данным, вечером в тот же день он находился на городском сборном пункте Москвы, а затем был вывезен в неизвестном направлении. В ФБК говорили, что связь с Шаведдиновым пропала. Накануне же Ярмыш со ссылкой на самого сотрудника онда сообщила, что его увезли на архипелаг Новая Земля. Пресс-секретарь ФБК добавила, что его доставили в воинскую часть 23662. По данным интернет-издания «МБХ медиа», она входит в 33-й зенитный ракетный полк. Ярмыш также отметила, что адвокаты не могут попасть к Шаведдинову из-за того, что база находится на закрытой территории.

Руслан Шаведдинов пытался оспорить решение призывной комиссии, которая признала его годным к службе – на время судебного разбирательства, по закону, его не могли отправить служить. Савеловский суд отклонил жалобу, это решение в понедельник утвердил Мосгорсуд.



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