Движение в центре Москвы перекроют на время общероссийской новогодней елки

Сегодня с 8:30 до 15 часов нельзя будет проехать по улицам Ильинка, Варварка и Васильевскому спуску, а также Москворецкой улице и Москворецкому мосту. Кроме того, как передает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОДД, с сегодняшнего дня вводится ограничение на парковку в Газетном и Никитском переулках для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».

Общероссийская новогодняя елка пройдет в столице в 20-й раз. Ее посетят порядка 6 тысяч детей со всей страны.