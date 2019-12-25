Полиция Боливии призвала Мексику выдать экс-министров, скрывающихся на территории ее посольства

По словам представителей МВД, в мексиканском диппредставительстве находятся четыре бывших члена правительства, в том числе экс-министр обороны и экс-министр юстиции. Они подозреваются в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Президент Боливии Эво Моралес, а вместе с ним и весь кабмин был вынужден уйти в отставку на фоне протестов, которые начались после очередных выборов главы государства. Сам Моралес получил убежище сперва в Мексике, а потом в Аргентине.