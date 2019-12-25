Гендиректора «Ленфильма» отправили в отставку на фоне затянувшихся финансовых проблем киностудии

Как сказал глава Минкульта Владимир Мединский, Эдуард Пичугин проработал в должности семь лет и за это время часть проблем решил, но важная часть так и осталась не решена. Слова министра приводятся на сайте ведомства.

Финансовые затруднения начались у «Ленфильма» после распада СССР. Студия имеет крупные долги перед налоговой и полуторамиллиардный кредит от ВТБ. Вместо Пичугина будет назначен временный управляющий. Мединский отметил, что главной задачей нового руководителя станет погашение долгов компании.