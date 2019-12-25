Глава правительства утвердил создание особой экономической зоны в Чечне

О решении Дмитрия Медведева в своем телеграм-канале написал руководитель региона Рамзан Кадыров. По его словам, под создание ОЭЗ будет выделена земля, на которой до войны располагались нефтехимические заводы.

Минэкономики еще летом опубликовал проект, который предполагал создание особой экономической зоны в кавказской республике. На эти цели из федерального бюджета в ближайшие два года предлагалось выделить 4 миллиарда рублей.