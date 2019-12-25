Вице-премьер Татьяна Голикова назвала «ужасным» процесс проведения оптимизации в сфере здравоохранения

В результате и качество, и доступность услуг во многих регионах резко ухудшились – сказала она в эфире телеканала «Россия-1». По мнению Голиковой виноваты в этом и федеральные и местные власти. Сейчас же надо думать о том, как исправить ситуацию.

Первичному звену здравоохранения в стране не хватает свыше 150 тысяч сотрудников – такие данные министр Вероника Скворцова приводила на совещании с президентом еще этим летом. Также, по ее словам, в абсолютном большинстве регионов оклады врачей не превышают 50% от средней зарплаты в конкретном субъекте Федерации.