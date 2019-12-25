Пассажирский поезд впервые проехал по железнодорожной части Крымского моста

К десяти часам утра состав, отправившийся из Санкт-Петербурга, прибудет в Севастополь – передает ТАСС.

Позавчера движение открыл Владимир Путин, проехавший в кабине машиниста рельсового автобуса. После этого Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного участка. В ЕС отметили, что Россия завершила строительство без согласия Украины и таким образом нарушила суверенитет страны.