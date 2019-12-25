Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Об этом сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пояснивший, что участие в нем является делом принципа – сообщает «РИА Новости». Ранее он говорил, что Россия откажется от совестной работы с США из-за того, что нашей стране в проекте отводится небольшая роль.

Соглашение о намерениях по созданию станции на орбите земного спутника было заключено еще два года назад. Предполагалось, что Россия изготовит для нее шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Год назад NASA сообщило, что обсуждает строительство окололунной станции с международными партнерами.