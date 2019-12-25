Роспотребнадзор пообещал принять максимально жесткие меры к продавцам аналогов снюса

Речь идет о жевательной продукции, в которой содержится никотин. Это вещество производители начали добавлять после того как четыре года назад был запрещен сам снюс — измельченный табак, который закладывают под губу. Он пользовался популярностью у подростков. На сайте ведомства говорится, что при выявлении нарушений недобросовестным продавцам может грозить уголовная ответственность.

Пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции Роспотребнадзору и МВД ранее поручил премьер Дмитрий Медведев.