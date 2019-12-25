Экс-кандидатов в Мосгордуму оштрафовали за июльские акции в центре столицы

Суды посчитали, что муниципальный депутат Юлия Галямина и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов нарушили порядок проведения акции. Об этом пишет сайт «МБХ медиа».

Акции оппозиционных кандидатов, незарегистрированных на выборы в Мосгордуму, в июле проходили в городе несколько дней подряд. Позже они переросли в массовые шествия и митинги, на которых суммарно были задержаны несколько тысяч человек. Десятки стали фигурантами так называемого «московского дела» о массовых беспорядках.