У разбившегося в Хабаровском крае истребителя Су-57, предположительно, отказала система управления

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли, перед крушением боевая машина самопроизвольно вошла в крутую спираль и начала быстро приближаться к земле. Летчик не смог выровнять истребитель и на критической высоте в два километра принял решение катапультироваться. Специалисты считают, что это могло произойти из-за отказа управления хвостовым оперением.

Первая авария новейшего российского истребителя произошла накануне в ста километрах от аэродрома во время испытательного полета. В результате никто не пострадал. Расследованием инцидента займется правительственная комиссия.