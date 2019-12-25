Соучредитель Uber выйдет из руководства компании и начнет новый бизнес

По словам представителя Трэвиса Каланика, он уже продал свой пакет акций на 3 миллиарда долларов и после завершения Рождественских праздников хочет уладить последние формальности. Предприниматель займется сетью предприятий по приготовлению и доставке еды. Его стартап под названием «ОблачныеКухни» уже собрал 400 миллионов первичных инвестиций.

Каланик покинул пост главы Uber еще два года назад после скандалов, связанных со слежкой и сексуальными домогательствами. Однако все это время он сохранял за собой пост в совете директоров.