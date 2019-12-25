Достройка всех домов обманутых дольщиков обойдется в полтриллиона рублей

Такие цифры привел глава Фонда защиты дольщиков Олег Говорун – пишут «Ведомости». Он отметил, что накопленная за долгое время проблема может быть решена к 2023 году. Сейчас в стране насчитывается около 200 тысяч пострадавших участников долевого строительства.

С 1 июля компании лишены возможности получать деньги дольщиков напрямую. Они зачисляются на специальный счет, а на само строительство берутся кредиты. По данным Центробанка, уже к концу октября застройщики заключили кредитные договоры на общую сумму свыше 600 миллиардов рублей.