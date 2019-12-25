Кроме того, в результате нападения погибли семь военных, сообщает Рейтер. 80 из более чем сотни нападавших убиты ответным огнем. Президент страны объявил двухдневный национальный траур.
В начале месяца правительство африканского государства пообещало увеличить расходы на оборону и безопасность для противодействия атакам исламистов. Террористические нападения для страны не редкость. Часто целями боевиков становятся католические церкви или мечети.
35 мирных жителей стали жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо
Кроме того, в результате нападения погибли семь военных, сообщает Рейтер. 80 из более чем сотни нападавших убиты ответным огнем. Президент страны объявил двухдневный национальный траур.