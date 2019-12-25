Бывшего фигуранта «московского дела» оштрафовали на 30 тысяч рублей

На Сергея Фомина был составлен протокол по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за участия в акции 27 июля. Накануне утром его задержали – передает «Интерфакс». Фомин был последним фигурантом, обвиняемым по статье о массовых беспорядках. Еще в августе он добровольно сдался полиции, а в декабре дело в его отношении закрыли.

Также в начале месяца протоколы составили на двух других экс-обвиняемых по «московскому делу» — Даниила Конона и Сергея Абаничева.