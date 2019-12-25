Оператор связи Yota установил особый режим для телефона сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Ранее его принудительно отправили на военную службу на архипелаг Новая Земля. Накануне, когда у соратника Алексея Навального проходил обыск, до него нельзя было дозвониться – автоответчик сообщал, что «обслуживание абонента временно приостановлено». Сайт The Insider написал, что в базе оператора телефон отображался как активный, но внизу было примечание «по всем действиям по номеру уведомлять pr». Пресс-служба Yota до сих пор не ответила на запрос журналистов.