Фото сына принца Гарри и его супруги Меган впервые попало на рождественскую открытку

На ней семимесячный Арчи ползет к объективу, а на заднем плане возле украшенной елки сидят его родители. Черно-белое изображение опубликовано в Твиттере Королевского Фонда содружества. Как передает «Русская служба ВВС», Герцог и герцогиня Сассекские отправили поздравления своим друзьям и коллегам по электронной почте, а члены семьи получили бумажные открытки.