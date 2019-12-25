Фото сына принца Гарри и его супруги Меган впервые попало на рождественскую открытку

На ней семимесячный Арчи ползет к объективу, а на заднем плане возле украшенной елки сидят его родители. Черно-белое изображение опубликовано в Твиттере Королевского Фонда содружества. Как передает «Русская служба ВВС», Герцог и герцогиня Сассекские отправили поздравления своим друзьям и коллегам по электронной почте, а члены семьи получили бумажные открытки.
2019-12-25T02:04:00+03:00
2019-12-25T02:07:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560065-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 25 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..