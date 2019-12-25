Дело журналистки Светланы Прокопьевой об оправдании терроризма вернули на доследование

По словам адвоката сотрудницы «Эха Москвы в Пскове», в скором времени могут назначить дополнительную экспертизу.

Дело в отношении Прокопьевой было заведено из-за ее эфира, посвященного взрыву в здании Архангельского ФСБ. Журналистка размышляла о причинах поступка подорвавшего себя Михаила Жлобицкого. В начале года суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» и «Псковскую ленту новостей», которая опубликовала расшифровку эфира.