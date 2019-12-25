Стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к террористическим организациям

Источник близкий к следствию рассказал РБК, что в контактах Евгения Манюрова обнаружены лица, подозреваемые в связях с соответствующими ячейками.

Жертвами стрельбы, которую на прошлой неделе устроил 39-летний житель подмосковного Подольска стали двое сотрудников ФСБ, еще пять человек получили ранения. Самого злоумышленника убили ответным огнем. Уточнялось, что при обыске в квартире Манюрова нашли семь зарегистрированных единиц оружия. Он увлекался стрельбой и участвовал в соревнованиях.