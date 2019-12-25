Глава «Ростеха» предложил назначить госкорпорацию оператором промышленного мусора

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, которое Сергей Чемезов направил вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему в правительстве обращение с отходами.

Чемезов указал, что порядок обращения с техногенным мусором до сих пор законодательно не определен, а отсутствие федерального оператора в этой сфере ставит под угрозу нацпроект «Экология».

Между тем, по подсчетам экспертов, промышленных отходов в стране почти в 20 раз больше, чем бытовых. Примерная стоимость их вывоза и складирования оценивается в сумму около полутора триллионов рублей в год.