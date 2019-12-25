Премьер-министр поручил пресечь незаконную торговлю жевательным табаком

На прошлой неделе Заксобрание Новосибирской области попросило Дмитрия Медведева запретить продажу снюса несовершеннолетним. Как следует из сообщения главы правительства во «Вконтакте», МВД должно провести внеплановые проверки в торговых точках. Такое же поручение дали Роспотребнадзору.

В России снюс – измельченный табак, который закладывают под губу, — был запрещен еще четыре года назад, однако производители стали заменять табак на чистый никотин. Аналоги снюса имеют форму конфет или жевательной резинки и пользуются популярностью у подростков.