Твиттер убрал возможность вставлять в публикации определенный вид анимированных фалов

Социальная сеть мотивировала это соображениями безопасности для пользователей, страдающих эпилепсией. Речь идет о файлах формата APNG. Уже опубликованные анимационные изображения останутся, но выкладывать новые будет нельзя.

Ранее Фонд по борьбе с эпилепсией жаловался, что его аккаунт в Твиттере подвергается атакам со стороны других пользователей, которые размещают файлы с чрезмерно мигающей или сверкающей анимацией определенной частоты, которая может вызвать приступ.