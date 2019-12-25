РФС увеличил наказание за неэтичные высказывания в адрес судей

За излишне эмоциональные комментарии клубам будет грозить штраф от 200 до 400 тысяч рублей – сообщается на сайте спортивной организации. Президент РФС Александр Дюков отметил, что при этом футбольный Союз решил не идти по пути полного запрета комментирования. Тренер или другие официальные лица могут выражать свое несогласие с решениями арбитров.

Вместе с этим глава РФС призвал работать над повышением уровня судейства и анонсировал составление рейтинга арбитров исходя из которого будет определяться количество назначений каждого судьи.