В правительстве задумались о том, чтобы пересадить чиновников на такси

Соответствующее предложение разработало Министерство финансов, это подтвердил его глава Антон Силуанов – передает ТАСС. Он отметил, что несколько лет назад от служебных машин уже пробовали отказаться, но тогда оказалось, что использование агрегаторов выйдет дороже. С тех пор – добавил министр – ситуация на рынке изменилась в лучшую сторону.

Как пишет РБК, услугами такси уже пользуются чиновники Минэкономразвития. Подобный опыт есть и у Банка России.