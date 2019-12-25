Суд запретил видео правозащитного проекта «ГУЛАГ-инфо» из-за татуировки с изображением свастики на теле заключенного

Сам ролик, на котором запечатлен «пьяный танец» осужденных, был призван обратить внимание на нарушения в колонии. Как пишет «Коммерсант», ФСИН пообещала провести проверку, а прокурор, вместо того, чтобы отреагировать на нарушения, рассмотрел татуировку и признал ролик запрещенной информацией – сказал глава проекта Денис Солдатов. «ГУЛАГ-инфо» намерен обжаловать решение суда.