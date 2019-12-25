Военный комиссариат Москвы назвал призыв сотрудника ФБК на службу абсолютно законным

В пояснении, которое приводит ТАСС, говорится о том, что Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от постановки на воинский учет, обжаловал решение комиссии, однако суд оставил решение первой инстанции в силе. После этого молодого человека доставили на сборный пункт и увезли к месту прохождения службы.

Накануне стало известно, что Шаведдинова отправили служить на архипелаг Новая Земля. До этого к нему в квартиру с обыском пришли силовики, выломали дверь и увезли в неизвестном направлении. Сотовый оператор Yota установил особый режим для телефона сотрудника ФБК, из-за чего до него нельзя было дозвониться.