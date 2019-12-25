Британская королева Елизавета Вторая обратится к нации с традиционной рождественской речью

Главной темой обращения королевы к подданным Великобритании, как ожидается, станет предстоящий выход страны из состава Евросоюза. Елизавета Вторая заверит, что это теперь уже точно произойдёт в срок, намеченный правительством. 31 января, то есть уже в конце следующего месяца. Королева дважды недавно выступала с речью в Вестминстерском дворце. И в общих чертах обрисовала план правительства максимально использовать возможности, которые он даёт всем британцам. При этом премьер Борис Джонсон назвал речь 93-летней королевы цитирую Gazeta.ru «самой радикальной за последнее поколение». Елизавета Вторая ни при каких обстоятельствах не откажется от престола и намерена сдержать обещание остаться во главе королевской семьи и страны до самой смерти, утверждают источники газеты Daily Star в Букингемском дворце.

Традиция монаршей семьи поздравлять своих подданных началась в 1932 году. Первым из монархов, который произнёс рождественскую речь, стал дедушка королевы король Георг V.