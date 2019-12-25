Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия ежегодно «закручивает гайки» в отношении республики

Об этом глава государства сказал в интервью «Эху Москвы».
Александр Лукашенко добавил, что если Белоруссия вообще отвернётся от России, то известно куда.
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Об этом глава государства сказал в интервью «Эху Москвы».
Александр Лукашенко добавил, что если Белоруссия вообще отвернётся от России, то известно куда.
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..