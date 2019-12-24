Исполняющий обязанности прокурора Норильска задержан по подозрению в получении взятки

Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства ТАСС и «Интерфакс». Согласно этим данным, в отношении Хаважа-Бауди Гутаева возбуждено уголовное дело.
2019-12-24T23:00:00+03:00
2019-12-24T23:03:37+03:00
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23:00, 24 декабря 2019
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