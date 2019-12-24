Мобильный оператор Yota установил «особый режим» для телефона сотрудника ФБК, отправленного на архипелаг Новая Земля

Мобильный оператор Yota установил так называемый «особый режим» для телефона сотрудника ФБК, отправленного на архипелаг Новая Земля. Об этом пишет издание Insider. По его данным, сейчас при звонке на номер Руслана Шаведдинова сообщается, что абонент не в сети. Также, в служебной базе Yota, как утверждается, содержится требование сообщать обо всех действиях по этому номеру.

Два дня назад у сотрудника ФБК прошёл обыск. Силовики выломали дверь и забрали молодого человека. В это время Yota не обслуживала мобильную связь на телефоне Шаведдинова, из-за чего он не мог связаться с соратниками. В этот же день Мосгорсуд вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы сотрудника ФБК, пытавшегося опротестовать решение о призыве на службу, отмечает сайт Медиазона. После обыска Шаведдинов пропал – соратники говорили, что не могут с ним связаться. Сегодня Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что Шаведдинова отправили на службу в армию на Новую Землю.