Сбои в работе платежной системы «Виза» возникли сегодня в ряде стран

Об этом сообщает специализированный сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. По его данным, больше всего жалоб поступает от жителей США и Европы, в частности, Германии и Великобритании. Почти 90% сообщивших о неполадках рассказали, что возникли проблемы с платежами.
2019-12-24T22:31:00+03:00
2019-12-24T22:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 24 декабря 2019
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