Сбои в работе платежной системы «Виза» возникли сегодня в ряде стран

Об этом сообщает специализированный сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. По его данным, больше всего жалоб поступает от жителей США и Европы, в частности, Германии и Великобритании. Почти 90% сообщивших о неполадках рассказали, что возникли проблемы с платежами.