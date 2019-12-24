Суд признал запрещённым видео на сайте «Гулаг-инфо», на которое попала татуировка заключённого в виде свастики

Суд в Ульяновске признал запрещённым видео на сайте «Гулаг-инфо», на которое попала татуировка заключённого в виде свастики. Об этом сообщает газета «Коммерсант». В правозащитной организации рассказали, что хотели обратить внимание на нарушения в исправительной колонии в Ульяновской области, где осуждённые, празднуя освобождение одного из заключённых, пили напитки, предположительно спиртные, и танцевали стриптиз. Руководитель проекта «Гулаг-инфо» Денис Солдатов рассказал, что введение запрета добился прокурор, который, по его словам, сосредоточился не на нарушениях, а на этом ролике. В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что по поводу событий в колонии провели проверки и привлекли виновных к дисциплинарной ответственности.