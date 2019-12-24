В военкомате заявили, что сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долго уклонялся от службы в армии

Заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев также сказал агентству ТАСС, что место службы для оппозиционера выбрали в строгом соответствии с результатами медосвидетельствования и группы профессиональной пригодности.

Сегодня стало известно, что сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова силой увезли служить на архипелаг Новая земля в Северном Ледовитом океане. Это произошло после того, как дома у Шаведдинова прошел обыск. Решение о призыве было вынесено осенью. Сотрудник ФБК пытался обжаловать его в судах, но безуспешно. Как сказал в интервью сайту «Медуза» координатор правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко, по закону Шаведдинова должны были вызвать в военкомат, выдать повестку, а не хватать и увозить.