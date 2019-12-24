Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило, что оленья упряжка Санта-Клауса пролетела над Москвой.

Ранее, согласно этим данным, Санта побывал на Курильских островах, в городах Сибири, Урала и в районе Новой земли. Объединенное командование извещает о перемещении рождественского сказочного персонажа уже более 60 лет. Сообщение также сопровождается известием о том, сколько Санта раздал подарков. На этот момент, как сообщается, более 2 миллиардов.