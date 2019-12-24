Режим открытого неба в петербургском аэропорту «Пулково» введут уже с 1 января

Это официально подтвердило министерство транспорта России. Такое решение позволит иностранным лоукостерам летать из Петербурга в тридцать стран мира.

Шесть авиационных лоукостеров из Евросоюза готовы организовать рейсы в Пулково из 22 стран. В 9 из них Минтранс разрешает полёты за исключением одного-двух городов. Остальные 11 доступны безо всяких ограничений. Среди открытых для рейсов государств как крупнейшие страны Европы — Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, так и небольшие Мальта, Дания и Македония. В компании-операторе аэропорта считают, что решение минтранса даст мощный толчок развитию авиасообщения Петербурга с Европой.

Отечественные перевозчики смогут расширить сеть региональных маршрутов и увеличить частоту рейсов, отметил гендиректор «Воздушных Ворот Северной Столицы» Леонид Сергеев. Напомню, новый режим свободы неба позволяет авиакомпаниям совершать рейсы между аэропортами без посадки в стране регистрации. Это дает возможность перевозчикам снижать стоимость перелётов. В то же время российские авиакомпании выступали против появления в Пулково иностранных конкурентов.

Новый режим свободы неба будет действовать в течение как минимум пяти лет. Российский Минтранс готов принимать заявки зарубежных авиакомпаний на полёты в Пулково уже в следующем месяце.