Следователи, по некоторым данным,подозревают устроившего стрельбу у ФСБ в причастности к террористическим группировкам

Следователи, по некоторым данным, подозревают устроившего стрельбу у здания ФСБ Евгения Манюрова в причастности к террористическим группировкам. Как утверждается, проверить это собирается Служба по защите конституционного строя ФСБ.

Речь идет о контактах «лубянского стрелка», среди которых предположительно есть лица, подозреваемые в связях с террористами. Об этом рассказал источник интернет-издания РБК. По его словам, следователи отрабатывают информацию по всем предметам, изъятым из квартиры Манюрова. Это, в том числе, телефонные носители и звонки, денежные переводы и записные книжки. При этом дело в настоящий момент возбуждено не по статье о теракте, а по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Между тем, добавил собеседник издания, следователи отклонили ряд версий — в частности, о возможной связи «лубянского стрелка» с Национально-освободительным движением. Ранее телеканал РЕН ТВ публиковал фотографии обыска в квартире Манюрова, согласно которым в его доме были найдены флаги НОД. В самой организации связь стрелка с ней отрицали. Также, утверждает источник РБК, не соответствуют действительности и данные о его работе в посольстве Объединенных Арабских Эмиратах. Отец Манюрова ранее говорил, что после службы в дипмиссии у его сына якобы в речи появился восточный акцент.

Манюров устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке на прошлой неделе – в результате два сотрудника правоохранительных органов погибли, еще пятеро пострадали. Среди них четверо – силовики. Сам стрелок был застрелен.