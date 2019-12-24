Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова силой увезли служить на архипелаг Новая земля в Северном Ледовитом океане. Это произошло после того, как дома у Шаведдинова прошел обыск, — рассказала «Эху» пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

Решение о призыве Шаведдинова было вынесено осенью. Сотрудник ФБК пытался обжаловать его в судах, но безуспешно. Как сказал в интервью сайту «Медуза» координатор правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко, по закону Шаведдинова должны были вызвать в военкомат, выдать повестку, а не хватать и увозить.

Подобные перемещения несогласных с властью практиковались и в Советском Союзе, — отметил в интервью «Эху» политолог Глеб Павловский.

Либертарианская партия завтра собирается провести одиночные пикеты в знак солидарности с Шаведдиновым. Акция пройдет у здания Генштаба вооруженных сил, — рассказал «Эху» председатель федерального комитета партии Сергей Бойко.

Как ожидается, пикеты начнутся завтра в пять вечера по адресу Знаменка, 19.