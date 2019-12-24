Серьезные сбои в работе железнодорожного транспорта и метро ожидаются завтра в день празднования Рождества во Франции

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальное общество железных дорог. Ожидается, что будет отменено большое количество высокоскоростных поездов и региональных электричек. Это связано с акцией против пенсионной реформы, объявленной правительством.
2019-12-24T21:31:00+03:00
2019-12-24T21:31:45+03:00
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21:31, 24 декабря 2019
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