Чиновников могут пересадить из служебных машин в автомобили такси

Проработать вопрос поручил вице-премьер Антон Силуанов. Он считает, что раньше такси обходилось дороже, а сейчас предложения стали более конкурентноспособными, — пишет РБК. По данным издания, вопрос обсуждался на заседании правительственной комиссии по оптимизации бюджетных расходов. Согласно этим данным, комиссия предлагает запретить закреплять автомобили за теми, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения.