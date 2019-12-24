Уголовное дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой вернули на доследование

Об этом сообщает сайт Znak.com. Прокопьева сообщила, что будет назначена новая лингвистическая экспертиза. По ее мнению, причиной возврата дела на доследование могло стать то, что выводы предыдущих экспертиз противоречили друг другу. Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма после того, как она подготовила материалы с анализом теракта, случившегося в Архангельске.
2019-12-24T21:30:00+03:00
2019-12-24T21:31:07+03:00
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21:30, 24 декабря 2019
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