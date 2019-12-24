Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова увезли для прохождения срочной службы на архипелаг Новая земля

Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. Шаведдинова задержали накануне после обысков в его квартире. Около суток с ним не было связи. ФБК считает, что его призвали незаконно. Основатель фонда Алексей Навальный назвал произошедшее частью плана по изоляции Шаведдинова.