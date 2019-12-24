Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова увезли для прохождения срочной службы на архипелаг Новая земля

Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. Шаведдинова задержали накануне после обысков в его квартире. Около суток с ним не было связи. ФБК считает, что его призвали незаконно. Основатель фонда Алексей Навальный назвал произошедшее частью плана по изоляции Шаведдинова.
2019-12-24T21:30:00+03:00
2019-12-24T21:30:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2559987-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:30, 24 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..