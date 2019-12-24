Аномально теплая погода стала причиной пожара на Эльбрусе

Он охватил склоны в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, — сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, вспыхнула сухая трава и сильный ветер начал разносить пламя. Огонь удалось потушить, однако, остается вероятность того, что он вспыхнет снова. Телеканал отмечает, что из-за теплой зимы начало горнолыжного сезона на Эльбрусе переносили несколько раз, в итоге, пришлось задействовать снежные пушки.
2019-12-24T21:03:00+03:00
2019-12-24T21:03:29+03:00
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21:03, 24 декабря 2019
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