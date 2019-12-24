Следствие выясняет возможную связь Евгения Манюрова, устроившего стрельбу на Лубянке,с террористическими организациями

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам. По его данным, сопровождением расследования занимается служба по борьбе с терроризмом ФСБ. По словам собеседника РБК, в контактах Манюрова обнаружены люди, подозреваемые в причастности к деятельности организаций террористического толка. Атака на приемную ФСБ была совершена на прошлой неделе. Погибли двое силовиков, 5 человек пострадали. Манюрова, который вел стрельбу, убили.