Бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина оштрафовали на 30 тысяч рублей за акцию 27 июля

Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга, — сообщает сайт «Медиазона». Фомина задержали сегодня утром на выходе из дома. Ранее он был обвиняемым по делу об участии в массовых беспорядках. Расследование в отношении него было прекращено. Следствие не нашло состава преступления.